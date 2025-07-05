وزير الداخلية الأردني: 97 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ بداية العام

قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، إن قرابة 97 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن إلى بلادهم منذ بداية العام الجاري.

وأضاف الفراية، في تصريحات له السبت، نقلتها قناة «المملكة»، أن مركز حدود جابر شهد قبل عيد الأضحى المبارك أكبر حركة مسافرين وشحن منذ افتتاحه.

وفي وقت سابق، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين (UNHCR)، إن أكثر من 100 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن إلى بلادهم، وذلك منذ 8 ديسمبر 2024 وحتى 30 يونيو 2025.

وأرجع المتحدث باسم المفوضية، يوسف طه، في تصريح لـ«المملكة»، ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين العائدين طوعاً من الأردن إلى بلادهم إلى تحسّن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا، ورفع العقوبات، إضافة إلى انتهاء العام الدراسي.

وتوقّع طه، ارتفاع وتيرة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد انتهاء فترة امتحانات الثانوية العامة في الأردن.