إسرائيل تمنح وسام الرئاسة لزعيم الطائفة الدرزية

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، يعتزم منح «وسام الرئاسة» لـ9 أشخاص، بينهم زعيم الطائفة الدرزية موفق طريف.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، صباح الأحد، عن مكتب الرئيس الإسرائيلي قوله إن الوسام سيمنح للأشخاص التسعة لما قدموه من «إسهامات فريدة لدولة إسرائيل».

وُلد موفق طريف عام 1963 في قرية جولس بمنطقة الجليل شمال فلسطين المحتلة. وينحدر من عائلة درزية كبيرة، فقد كان جده أمين طريف رئيسا للطائفة الدرزية في إسرائيل مدة 65 عاما.

وكان طريف مساعدا لجده مدة 15 عاما، قبل أن يتولى رئاسة الطائفة خلفا له عام 1993.

أتم طريف دراسته في المدرسة الدينية الدرزية العليا التي تقع في «خلوات البياضة» بلبنان، كما حصل على شهادة في القانون من الكلية الأكاديمية «أونو» في فلسطين.

وفي عام 2010 مُنح شهادة الدكتوراة الفخرية من جامعة حيفا.

تابع طريف قضايا الطائفة الدرزية في سوريا عبر تواصله مع الأطراف الإسرائيلية والروسية، وبتركيز خاص على محافظة السويداء التي تعد أكبر تجمع درزي في البلاد.

ومنذ توليه رئاسة الطائفة، حافظ على تواصل مستمر مع مختلف المؤسسات الإسرائيلية، بما في ذلك الحكومة والجيش، بهدف «الدفاع عن حقوق الطائفة وتعزيز مكانتها في المجتمع الإسرائيلي».

وشمل هذا التواصل لقاءات مع كبار المسئولين الإسرائيليين، منهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أبدى اهتماما بشئون الدروز في إسرائيل، مشيرا إلى أهمية تمكينهم عبر سياسات اقتصادية واجتماعية.

والخميس الماضي، أجرى نتنياهو، زيارة إلى الزعيم الروحي للطائفة الدرزية، في قرية جولس شمال الأراضي المحتلة.

وبحسب الصفحة المنسوبة لطريف، استمع نتنياهو إلى شرح موسع عن غرفة المتابعة والتقييم التي أُقيمت لتتبع الأوضاع الميدانية في محافظة السويداء على مدار الساعة.

وتطرّق طريف خلال اللقاء إلى المفاوضات الأخيرة الجارية حول ملف الجنوب السوري، مُؤكدًا «ضرورة حفظ كل اتفاق مستقبلي لأمن وأمان أبناء الطائفة في محافظة السويداء».

من جهته، أكد نتنياهو أن «إسرائيل ستضمن فتح ممرات إنسانيّة، مع وجود عدة خيارات قيد الدراسة، مُضافةً إلى الإعلان عن جنوب سوريا كمنطقة منزوعة السلاح».