انهيار وشيك للقطاع الصحي في غزة مع تفاقم أزمة الوقود

حذرت وزارة الصحة بغزة، السبت، من توقف عمل الأقسام المنقذة للحياة في مستشفيات القطاع جراء أزمة الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، مؤكدة أن الأزمة تتواصل ضمن "مؤشرات غير مسبوقة" جراء استمرار الإغلاق الإسرائيلي للمعابر منذ مارس الماضي.

وقالت الوزارة في بيان: "أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات لاتزال تُراوح مكانها ضمن مؤشرات غير مسبوقة".

وأكدت على أن "الضغط المتزايد من الإصابات الحرجة التي تصل للمستشفيات، تزيد الحاجة لضمان استمرار عمل المولدات الكهربائية لتشغيل الأقسام الحيوية".

يأتي ذلك في ظل سياسة "التقطير التي تتعمد إسرائيل اتباعها في السماح بإدخال كميات وقود لا تمنح وقتا إضافيا لعمل المستشفيات"، بحسب البيان.

وحذرت من توقف عمل الأقسام المنقذة للحياة في المستشفيات جراء استمرار أزمة الوقود.

وجددت الوزارة مناشدتها العاجلة للجهات المعنية بـ"التدخل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال إمدادات الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية".

والثلاثاء، أعلنت الوزارة توقف خدمة غسيل الكلى في مستشفى الشفاء نتيجة أزمة الوقود.

وفي يونيو الماضي حذرت الوزارة مرارا من تعطل تقديم خدماتها الحيوية جراء أزمة الوقود الناجمة عن إغلاق إسرائيل للمعابر ومنع إدخال المساعدات الإغاثية والبضائع.

ومطلع مارس صعَّدت إسرائيل من جرائمها باتخاذ قرار تعسفي بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وشاحنات الوقود بشكل كامل وجميع الإمدادات.

وفي 18 مارس، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير الماضي، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة "حماس" بجميع بنود الاتفاق.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت نحو 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.