وزير الخارجية اللبناني: وضعنا تصورا جديا لضمان استقرار حدودنا الجنوبية

قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، اليوم الثلاثاء، إن لبنان وضع تصورا جديا لضمان استقرار حدوده الجنوبية، داعياً إلى عدم السعي وراء أنصاف الحلول في المنطقة.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية عن الوزير بو حبيب قوله، بعد لقائه اليوم سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم: "بادر لبنان إلى وضع تصور جدي لضمان استقرار حدوده الجنوبية من خلال الرسالة الأخيرة التي تقدم بها إلى الأمم المتحدة".

وأضاف: "ننتظر من الدول الفاعلة دعم هذه المبادرة حفاظا على الأمن والسلم الإقليميين، ولمنع توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط".

وتابع بو حبيب "لا يجب أن نسعى وراء أنصاف الحلول في منطقتنا، أعطوا السلام فرصة من خلال التطبيق الكامل والشامل لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.