بدأت منذ قليل النسخة الـ75 من حفل توزيع جوائز «إيمي - Emmy»، في نسخته الـ75، ليتم الاحتفاء بأفضل المسلسلات التلفزيونية لعام 2023، وذلك بعد 6 أشهر من إعلان الترشيحات، حيث تم الكشف عنها في شهر يوليو الماضي.

ويقام حفل توزيع جوائز «إيمي» المختصة في قطاع الإنتاج التلفزيوني، في نسختها الـ 75 على مسرح «بيكوك» في ومدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، في أمريكا، ويقدم الحفل الممثل أنتوني أندرسون، وذلك بعد تأجيل دام 4 أشهر بسبب إضراب كتاب السيناريو والممثلي في هوليوود، والذي أدى إلى توقف تام لكافة أنشطة الصناعة من تصوير وكتابة المسلسلات أو الأفلام، والاحتفاء بالعروض الخاصة للأعمال، وحفلات توزيع الجوائز.

ونال ماثيو ماكفادين جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي، عن دوره بمسلسل «الخلافة - Succession».

ونافس على الجائزة كلا من نيكولاس براون عن دوره بمسلسل «الخلافة - Succession»، وألكسندر سكارسجارد عن دوره بمسلسل «الخلافة - Succession»، وألان روك عن دوره بمسلسل «الخلافة - Succession»، وإف. موراي إبراهام عن دوره بمسلسل «اللوتس الأبيض - The White Lotus»، ومايكل إمبريولي عن دوره بمسلسل «اللوتس الأبيض - The White Lotus»، وثيو جيمس عن دوره بمسلسل «اللوتس الأبيض - The White Lotus»، وويل شارب عن دوره بمسلسل «اللوتس الأبيض - The White Lotus».