حملة مفاجئة على أسواق روض الفرج للتأكد من وضع أسعار السلع في مكان واضح أمام المواطنين

قاد المهندس حمادة رزق، رئيس حي روض الفرج، حملة مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من توافر السلع الإستراتيجية التي تمس حياة المواطنين والتي تم تحديدها بموجب قرار رئيس الوزراء كالسكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.

• حملة تفتيشية لوضع أسعار السلع فى مكان معلن

وأكد رزق، اليوم الثلاثاء، المرور على محال الجزارة ومطاعم الوجبات السريعة للتأكد من إلتزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع، موجهًا باستمرار تكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة.

• تكثيف حملات مواجهة الغش التجاري

ونوه رئيس حى روض الفرج، بمراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار بنطاق الحى وتكثيف حملات مواجهة الغش التجاري أو التلاعب في أسعار السلع، لمنع محاولات احتكار السلع الأساسية بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكرى السلع الغذائية، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإعدام جميع اللحوم الفاسدة.

• تركيب بلدورات أرصفة بشارع المدرسة الإنجليزية

وأشار رزق، إلى استكمال أعمال التطوير الجارية بتركيب بالدورات بشارع المدرسة الإنجليزية من ابن الكورانى، موضحًا أن إدارة الطرق بالحى تواصل أعمال الرصف والتبليط وتطوير الأرصفة بنطاق حى روض الفرج، شمال محافظة القاهرة.

• صيانة أعمدة الإنارة

وأكد رئيس حى روض الفرج، أن إدارة الإنارة بالحى نفذت صيانة لأعمدة الإنارة بزقاق منصور وعدة شوارع بجانب تجديد الشبكة الأرضية للأعمدة، مضيفًا أنه تم إحلال وتجديد أعمدة الإنارة بحى روض الفرج ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى.