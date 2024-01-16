التمويل الإفريقية: مصر اقترضت 250 مليون دولار لشراء البترول والغذاء

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أعلنت مؤسسة التمويل الإفريقية عن منح مصر قرض جديد بقيمة 250 مليون دولار، بالشراكة مع مؤسسة التمويل الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، وفقا لبيان مؤسسة التمويل الإفريقية اليوم.

وقالت المؤسسة، إن القرض سيساهم في تلبية الأولويات الحالية للاقتصاد المصري وتعزيز الصمود الاقتصادي، من خلال تمويل شراء المنتجات البترولية والغذائية.

وأضافت أن مدة القرض عام واحد وسيكون مقسما بين هيئة البترول المصرية لشراء منتجات الوقود وهيئة السلع التموينية لشراء السلع الغذائية كالقمح والسكر.

وأوضح سامايالا زوبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية، أن هذا التمويل يؤكد التزام المؤسسة، بالتعاون مع شركاء أقوياء مثل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة؛ لتقديم الابتكار المالي المطلوب لتحويل القارة الإفريقية، من خلال دفع التصنيع المحلي والقيمة المضافة المحلية للسلع الأولية والمنتجات المحلية، وخلق فرص العمل.

وأضاف أننا نتطلع إلى استمرار الشراكة مع مصر بينما ندعم الأجندة الوطنية لرؤية الجمهورية 2030.

وأكد هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أهمية هذه الشراكة وتسهيل هذا التمويل لمصر؛ مما يؤكد مجدداً التزامنا بدعم النمو الاقتصادي والاستقرار في بلداننا الأعضاء.