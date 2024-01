بدأت منذ قليل النسخة الـ75 من حفل توزيع جوائز «إيمي - Emmy»، في نسخته الـ75، ليتم الاحتفاء بأفضل المسلسلات التلفزيونية لعام 2023، وذلك بعد 6 أشهر من إعلان الترشيحات، حيث تم الكشف عنها في شهر يوليو الماضي.

ويقام حفل توزيع جوائز «إيمي» المختصة في قطاع الإنتاج التلفزيوني، في نسختها الـ 75 على مسرح «بيكوك» في ومدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، في أمريكا، ويقدم الحفل الممثل أنتوني أندرسون، وذلك بعد تأجيل دام 4 أشهر بسبب إضراب كتاب السيناريو والممثلي في هوليوود، والذي أدى إلى توقف تام لكافة أنشطة الصناعة من تصوير وكتابة المسلسلات أو الأفلام، والاحتفاء بالعروض الخاصة للأعمال، وحفلات توزيع الجوائز.

وفازت نيسي ناش بجائزة أفضل ممثلة مساعدة بفيلم أو مسلسل لمنصة رقمية، عن دورها بمسلسل «دامر - Dahmer».

ونافس على الجائزة كلا من جولييت لويس عن مسلسل «مرحبًا بكم في تشيبينداليس - Welcome to Chippendales»، وآنالي أشفورد عن مسلسل «مرحبًا بكم في تشيبينداليس - Welcome to Chippendales»، وماريا بيلو عن مسلسل «غضب على الطريق - Beef»، وميريت ويفر عن مسلسل «أشياء جميلة صغيرة - Tiny Beautiful Things»، وكاميلا موروني عن مسلسل «ديزي جونز والسداسي - Daisy Jones & The Six»، وكلير دانيس عن مسلسل «فليشمان في ورطة - Fleishman Is in Trouble».