الأمم المتحدة تحذر من خطر نشوب صراع أكبر مع استمرار تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، من خطر نشوب صراع أكبر وأكثر تدميرا مع استمرار تبادل إطلاق النار في كل يوم عبر الخط الأزرق، بعد أن ناقش في اجتماعاته مع مسئولين حكوميين وعسكريين إسرائيليين، عمل هيئة مراقبة الهدنة، فضلا عن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، وقوة مراقبة فض الاشتباك، مؤكدا التزامها بتنفيذ ولاياتها وجهودها لمنع المزيد من التصعيد.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أن وكيل الأمين العام لعمليات السلام "جان بيير لاكروا" شدد في لقاءاته المختلفة في لبنان في إطار زيارته للشرق الأوسط، على ضرورة قيام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي دائم.

يذكر أن وكيل الأمين العام لعمليات السلام قد زار لبنان نهاية الأسبوع الماضي في إطار زيارته للشرق الأوسط لتفقد بعثات حفظ السلام الأممية في المنطقة والتشاور مع مختلف الجهات السياسية والأمنية الفاعلة.