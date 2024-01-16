أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية، فتح باب التسجيل لجميع تخصصات مقدمي الخدمة الصحية من خلال التسجيل للدرجات العلمية للأطباء البشريين والأسنان والعلاج الطبيعي والصيادلة والتمريض.
ويأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء البشريين والأسنان والعلاج الطبيعي والصيادلة والتمريض بتلك التخصصات للعسكريين والمدنيين الآتية:
1- الدفعة رقم (4) للحصول على شهادة البورد المصرى بالأكاديمية الطبية العسكرية لخريجى كلية الطب البشري في التخصصات الآتية: الباطنة وتخصصاتها – الجراحة وتخصصاتها – الأطفال – التخدير – الأشعة التشخيصية – طب الطوارئ – الرعاية المركزة.
2- الدفعة رقم (1) للحصول على شهادة البورد المصري بالأكاديمية الطبية العسكرية لخريجى كلية التمريض في بورد تمريض الطوارئ والحالات الحرجة.
3- الدفعة رقم (1) للحصول على شهادة البورد المصرى بالأكاديمية الطبية العسكرية لخريجي كلية الصيدلة في بورد الصيدلة الإكلينيكية.
4- الدفعة رقم (1) للحصول على شهادة البورد المصرى بالأكاديمية الطبية العسكرية لخريجي كلية العلاج الطبيعي في بورد العلاج الطبيعي.
5- الدفعة رقم (5) للحصول على شهادة البورد المصرى بالأكاديمية الطبية العسكرية لإدارة المستشفيات والرعاية الصحية الإستراتيجية المهنية المعتمدة دوليا، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
6- الدبلومات المهنية للتخصصات الآتية:
- دبلومة إدارة المستشفيات لتخصصات الأطباء البشريين – الصيادلة – أطباء الأسنان.
- دبلومة إدارة الجودة والاعتماد في المنشآت الصحية لجميع مقدمي الخدمة الصحية.
- دبلومة مكافحة العدوى لجميع مقدمي الخدمة الصحية.
- دبلومة التغذية الإكلينيكية للأطباء البشريين.
- دبلومة التغذية العلاجية لجميع مقدمي الخدمة الصحية.
- دبلومة اقتصاديات الصحة لجميع مقدمي الخدمة الصحية.
- دبلومة الطب الصيني التقليدي الأساسي لتخصصات: الأطباء البشريين - العلاج الطبيعي.
- دبلومة الليزر وتجميل الجلد للأطباء البشريين.
- دبلومة إدارة التمريض لتخصصات التمريض.
- دبلومة تمريض المسنين لتخصصات التمريض.
- دبلومة نظم البحث العلمي لجميع مقدمي الخدمة الصحية.
ويجري التسجيل للشهادات المشار إليها حتى 10/2/2024 بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية الكائن في 7 شارع إحسان عبد القدوس الخليفة المأمون منشية البكري بجوار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .