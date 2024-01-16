الإسكان: موقف إقليمي جديد على مساحة 74 ألفا و320 مترا مربعا بالعاشر من رمضان

الثلاثاء 16 يناير 2024: بعد قفزات أمس.. الذهب يستقر فى بداية تعاملات اليوم

الزراعة: تراجع توريدات قصب السكر تقتصر على المنيا.. والفلاح يبحث عن الربح في العسل