النائب سامي سوس: اتفاق وقف الحرب في غزة يعكس جهود مصر في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني

قال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن نجاح الجهود المصرية الأمريكية القطرية في التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة تتضمن تبادل الأسرى والمحتجزين وإعادة إعمار القطاع ووقف العمليات العسكرية بين الطرفين، يؤكد نجاح جهود الوساطة المكثفة التي قادتها مصر لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ورفض الممارسات الصهيونية الغاشمة.

وأوضح سوس في بيان له اليوم، أن وقف إطلاق النار من شأنه تعزيز جهود الأمن والاستقرار وضمان مسار السلام الشامل والعادل في المنطقة بعدما بات الصراع مهددا للأمن القومي العربي والمصري والإقليمي والدولي، ويقف حائلا أمام جهود التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة حشد المجتمع الدولي لتعزيز جهود ضمان تنفيذ مسار الاتفاق بمراحله الثلاثة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاتفاق لم يوقف الحرب فقط، بل يسهم في إعادة الحياة بشكل كامل للأشقاء في غزة والأراضي الفلسطينية، حيث يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثات والوقود والأدوية وكافة المستلزمات التي تعين الشعب الفلسطيني على الحياة مرة أخرى.

وشدد النائب، على ضرورة دعم جهود مصر في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثات للأشقاء في غزة عبر المعابر الحدودية ومرورها بسلام، مثمنا الإعلان عن إدخال أكبر شحنة مساعدات عبر معبر رفح بحد أدنى 600 شحنة كمرحلة أولى، مؤكدا أن مصر لم ولن تتخلى عن دعمها للقضية الفلسطينية والدفاع عنها، ولن تسمح بتنفيذ مخطط التهجير وتصفية القضية وضياع حق الشعب في إقامة دولته.