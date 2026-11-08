آيزنكوت وليبرمان يلتقيان غدا في ظل خلافات بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأنه من المقرر أن يجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف غادي أيزنكوت، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، غدا الاثنين، في محاولة لتسوية الخلافات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، والتنسيق بشأن الأجندة البرلمانية لما يُعرف بـ" كتلة التغيير".

ويُعقد الاجتماع قبل يوم واحد من أداء أعضاء الكنيست الجديد اليمين الدستورية.

ومن المتوقع أن يلتقي أيزنكوت، في وقت لاحق اليوم الأحد أيضا، رئيس حزب "معا"، نفتالي بينيت، الذي التزم الصمت إزاء الخلافات بين آيزنكوت وليبرمان.

ويتمثل الخلاف الرئيسي بين رئيس الوزراء المكلف وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" في رفض الأخير الصريح دعم أي حكومة أقلية، أو حكومة تعتمد على أحزاب بقيادة عربية، وهو ما يضيق بدرجة كبيرة الخيارات المتاحة أمام آيزنكوت للحصول على الدعم البرلماني اللازم لتشكيل الحكومة.

وفي المقابل، أبدى ليبرمان استعدادا للتفاوض مع الأحزاب الحريدية، في تحول عن معارضته الممتدة منذ فترة طويلة للتعاون معها، كما ألمح إلى احتمال خروج نواب من حزب "الليكود" عن معسكر رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وأثار هذا التحول الواضح في موقف ليبرمان من الأحزاب الحريدية انتقادات، وعزز اتهامات له بعرقلة جهود آيزنكوت انطلاقا من طموحه الشخصي لتولي منصب رئيس الوزراء، الأمر الذي ينفيه ليبرمان.

وبحسب القانون الإسرائيلي، يتم منح المكلف بتشكيل الحكومة مهلة 28 يوما، يمكن تمديدها 14 يوما إضافية، وإذا فشل، يجرى تكليف عضو كنيست آخر بتشكيل حكومة خلال 28 يوما.

وإذا فشل المكلف الثاني، يمكن للرئيس الإسرائيلي إصدار تكليف ثالث مدته 14 يوما، وإلا فستتم الدعوة لانتخابات جديدة.