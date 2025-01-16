 مسؤول أمريكي: يتوقع الإفراج عن أمريكيين اثنين ضمن المرحلة الأولى من الهدنة في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤول أمريكي: يتوقع الإفراج عن أمريكيين اثنين ضمن المرحلة الأولى من الهدنة في غزة


نشر في: الخميس 16 يناير 2025 - 8:16 ص | آخر تحديث: الخميس 16 يناير 2025 - 8:16 ص

قال مسؤول أمريكي إن أمريكيين اثنين على قيد الحياة تحتجزهما حركة حماس يتوقع أن يطلق سراحهما كجزء من المرحلة الأولى لاتفاق الحركة وإسرائيل على تبادل الأسرى والمحتجزين.


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