مسؤول أمريكي: يتوقع الإفراج عن أمريكيين اثنين ضمن المرحلة الأولى من الهدنة في غزة

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قال مسؤول أمريكي إن أمريكيين اثنين على قيد الحياة تحتجزهما حركة حماس يتوقع أن يطلق سراحهما كجزء من المرحلة الأولى لاتفاق الحركة وإسرائيل على تبادل الأسرى والمحتجزين.