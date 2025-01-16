فانواتو تجري انتخابات عامة مبكرة بعد شهر من الزلزال المدمر



أجرت جمهورية فانواتو، اليوم الخميس، انتخابات عامة مبكرة، بعد قرار رئيس الوزراء شارلوت سالواي، بالإحتكام إلى صناديق الاقتراع قبل عامين من موعد إجراء الانتخابات، للحيلولة دون المخاطرة بالتصويت بحجب الثقة عن حكومته الائتلافية المنقسمة.

وتجرى الانتخابات في ظل الدمار الذي خلفه زلزال قوي ضرب ساحل الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ في 17 من ديسمبر الماضي بقوة 3ر7 درجة على مقياس ريختر، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وسقوط عدد من الإصابات.

وتركزت أغلب الأضرار الناجمة عن الزلزال في العاصمة بورت فيلا، وقالت قالت الأمم المتحدة إن هناك أكثر من 1000 نازح.

وتم غلق صناديق الاقتراع، التي ظلت مفتوحة لمدة تسع ساعات. ومن المرجح أن تستمر عملية فرز الأصوات عدة أيام، لتحديد الفائزين بعدد 52 مقعدا في البرلمان، من بين 217 مرشحا.