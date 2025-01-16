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أنهى فريق الأهلي تدريبه الأول مساء اليوم الخميس على ملعب التتش استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس مساء السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الأهلي استعداده بدون راحة بعد الفوز بهدفين دون رد على الجونة، أمس الأربعاء، في بطولة الدوري.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس أمام الجونة تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما واصل باقي اللاعبين تدريباتهم على ملعب التتش تحت إشراف الجهاز الفني للفريق.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين للحديث عن مواجهة أورلاندو والتأكيد على بعض الجوانب الفنية.

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على ستاد أبيدجان 3-0 في المباراة التي أُقيمت بكوت ديفوار ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.

ويسعى الأهلي للفوز على أورلاندو لانتزاع صدارة المجموعة.