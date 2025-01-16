حرائق كاليفورنيا تفرض 9 تعديلات على جدول دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين (إن بي إيه) عن تغيير موعد ثلاث مباريات بالمسابقة تم تأجيلها بسبب كارثة حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا وعاصفة ثلجة في أتلانتا.

وأعلنت الرابطة اليوم الأربعاء أن مباراة لوس آنجليس ليكرز ضد شارلوت هورنتيس التي كان مقرر لها التاسع من الشهر الجاري ، سوف تُقام يوم 19 فبراير المقبل .

وتم تأجيل مباراة فريق هورنتيس ضد لوس آنجليس كليبرز، التي كان مقررا لها الحادي عشر من الشهر الجاري، إلى 16 مارس.

وتقرر إقامة مباراة هوكس ضد هيوستن التي كان مقرر لها الحادي عشر من يناير الجاري يوم 28 من نفس الشهر .

ولم تعلن الرابطة عن الموعد الجديد لمباراة ليكرز ضد سان أنطونيو سبيرز التي كانت مقرر لبها يوم 11 يناير الجاري .

كما أعلنت رابطة دوري السلة الأمريكي للمحترفين عن ستة تعديلات أخرى على مواعيد المباريات بعد تحديد مصير المؤجلات.

وتقرر تعديل مباراتي فريق كليبرز ضد شيكاغو بولز وواشنطن ويزاردز المقرر لهما يومي 21 يناير و16 مارس، لتقام المباراة الأولى يوم 20 يناير بينما ستقام المباراة الثانية بعدها بثلاثة أيام في 23 من نفس الشهر.

وتقرر أيضا إقامة مباراة كليبرز ضد يوتا جاز يوم 13 فبراير بدلا من يوم 19 مارس.

وتم تقديم مباراة ليكرز ضد يوتا جاز يوما واحدا لتقام يوم 10 بدلا من 11 فبراير، وتأجلت مباراة ويزاردز ضد يوتا جاز من 23 يناير إلى 19 مارس.

وستقام مباراة واشنطن ضد بورتلاند يوم 17 بدلا من 18 مارس المقبل.