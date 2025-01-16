نفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، صحة التقارير المتداولة بشأن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قائلًا إن «هناك بعض التفاصيل التي يتعين توضيحها».

وقال في تصريحات لبرنامج «TODAY»، المذاع على قناة NBC الأمريكية، إن «إدارة بايدن على علم بالقضايا التي أثارتها إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، لكنها واثقة من التغلب عليها وتسويتها في اللحظة الأخيرة».

وبسؤاله عن سبب عدم التوصل إلى اتفاق قبل أشهر، أجاب كيربي أن ما تغير هو أن «حماس أصبحت أضعف الآن وأكثر استعدادا للتوصل إلى اتفاق»، بحسب تعبيره.

وأقر بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب «ساعد بالتأكيد» في دفع الاتفاق نحو الأمام، لكنه أكد: «الرهائن لا يهتمون، وأهل غزة لا يهتمون، إنهم يريدون فقط العودة إلى ديارهم».

وفي وقت سابق، زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن «حركة المقاومة الفلسطينية حماس تراجعت عن التفاهمات الواضحة التي تم الاتفاق عليها مع الوسطاء وإسرائيل».

وادعى في بيان، نقلته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، صباح الخميس، أن حماس تحاول ممارسة «الابتزاز في اللحظة الأخيرة»، وتخلق أزمة تمنع التوصل إلى تسوية.

وأشار إلى أن «إسرائيل لن تحدد موعد لاجتماع مجلس الوزراء المصغر (الكابينيت) والحكومة، حتى يعلن الوسطاء أن حماس وافقت على كل تفاصيل الاتفاق».

من جانبه، علق القيادي بحركة حماس عزت الرشق، على مزاعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد في تصريح مقتضب نشره عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الخميس، أن «حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، الذي أعلن عنه الوسطاء».