انتقد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئتين العليا والاستشارية لحزب الوفد، التغييرات المستمرة في أنظمة التعليم والثانوية العامة والامتحانات، وذلك تعليقا على مقترح «البكالوريا المصرية» كبديل للثانوية العامة.

ووصف خلال تصريحات لبرنامج «المهم» المذاع عبر شاشة «TEN» ملف التعليم في مصر بـ«اللقيط» في ظل والتغييرات المستمرة والمتعاقبة على أنظمة التعليم، قائلا: «ملف التعليم لقيط؛ لأن من أيام الدكتور حسين كامل بهاء الدين -وزير التعليم سابقا- ونحن في تخبطات وتغييرات في أنظمة التعليم والثانوية العامة والامتحانات، لدرجة أن كل وزير يأتي يريد أن يغيره طبقا لرؤيته الشخصية؛ وليس رؤية الدولة».

وعبر عن معارضته الشديدة لاختزال مهمة كل وزير جديد في وضع نظام جديد للتعليم، مشددًا على ضرورة تدريس الدين في المدارس كمادة أساسية في ظل ابتعاد الشباب عن الدين إلى الانفتاح على التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أهمية تدريس الدين في المدارس كمادة أساسية؛ لكنه رفض في الوقت نفسه إدراجها ضمن المجموع؛ وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، معتبرا أن اختلاف مناهج الدين الإسلامي عن المسيحي سيُخل بمبدأ المساواة في أي نظام تعليمي.