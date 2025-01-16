سفير العراق في باريس يبحث مع وزير الداخلية الفرنسي تعزيز سبل التعاون بين البلدين

التقى سفير جمهورية العراق لدى فرنسا الدكتور وديع بتي، في مقر وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الخميس، وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايلو.

واستهل "بتي"، اللقاء بتقديم التهاني لريتايلو، بمناسبة العام الجديد وإعادة تكليفه بمهام عمله، متمنياً له التوفيق والنجاح.

وجرى خلال اللقاء، بحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجالات الأمن والهجرة وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين، لا سيما بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا.

من جانبه أعرب برونو ريتايلو عن شكره للسفير على التعاون الكبير الذي تقدمه السفارة العراقية، مؤكداً عزمه على بذل أقصى الجهود لتطوير العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين.

كما أبدى تطلعه لزيارة العراق قريباً، وطلب من السفير إيصال دعوة رسمية إلى وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، لزيارة باريس بهدف توثيق أطر التعاون بين البلدين انطلاقاً من العلاقات الوثيقة والمصالح المشتركة.

فيما تناول اللقاء بحث التطورات الجارية في المنطقة وتأثيراتها على المستويين الإقليمي والدولي.