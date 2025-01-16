متحدث الحكومة الإسرائيلية: لا اتفاق لوقف إطلاق النار حاليا وسنواصل سيطرتنا في غزة

زعم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر، الخميس، أنه «لا وجود حاليا لأي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة حاليًا».

وقال في حديثه لقناة «سكاي نيوز عربية»: «ليس من الواضح في الواقع إذا كان هذا الاتفاق سيتقدم في الوقت الحالي.. لأن صباح اليوم سعت حماس لإدخال الكثير من التغييرات في الاتفاق، الذي تم التوصل إليه مساء الأربعاء».

وادعى: «ليس لدينا أي اتفاق حاليا، نتمنى أن نصل إليه.. لكن حماس أدخلت بعض التغييرات في الدقيقة الأخيرة سعيا لصفقة أفضل».

وأشار إلى أن «حماس لن تحكم غزة»، زاعمًا «القضاء على قيادة حماس وترسانة صواريخها وتعريض أنفاقها للخطر».

وأضاف: «على المدى القصير سنواصل سيطرتنا في غزة ونأمل تخطي العقبات أمام اتفاق وقف إطلاق النار»، بحسب مزاعمه.

ولفت إلى أن بلاده «ستنتقل من استراتيجية عسكرية إلى استراتيجية سياسية في غزة، كما ستحافظ على تواجدها في محور فيلادلفيا»، وفقًا لادعائه.