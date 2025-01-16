قصور الثقافة تحتفل بعيد الشرطة مع طلاب التربية الفكرية

نظمت هيئة قصور الثقافة، زيارة الي متحف الشرطة بقلعة صلاح الدين بالقاهرة، وذلك لعدد من طلاب مدرسة الشهيد يوسف كمال للتربية الفكرية، ضمن الفعاليات التي تقدمها وزارة الثقافة احتفالا بعيد الشرطة المصرية.

بدأت الفعاليات بجولة إرشادية داخل القاعات المختلفة، استمع خلالها الأطفال إلى تاريخ المتحف، بجانب مشاهدة أبرز مقتنياته كاللوحات، الملابس والأسلحة العسكرية، بالإضافة إلى الماكيت الذي يجسد معركة رجال الشرطة أمام قسم البستان بديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم أثناء محاصرة القوات البريطانية للمحافظة عام 1952.

أعقب ذلك ورشة تصميم لوحات فنية مستوحاة من مشاهدات الطلاب داخل المتحف.



وتواصلت الفعاليات المنفذة من خلال الإدارة العامة للتمكين الثقافي برئاسة د. هبة كمال، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، بجولة داخل المتحف الحربي، تضمنت مشاهدة فيلم وثائقي عن بطولات الجيش المصري على مر العصور، واختتم اليوم بجولة للطلاب داخل مسجد محمد علي والبهو المحيط به للتعرف على المعالم التاريخية للقلعة.

ويحتفل بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952، التي شهدت بطولات رجال الشرطة وتضحياتهم دفاعا عن الوطن في مواجهة الاحتلال البريطاني.