رئيس الصومال يدعو إلى تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

رحب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدا بالجهود التي بذلتها دولة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيقه.

ودعا محمود، في بيان، إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لتثبيت الاتفاق، مع التأكيد على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي غزة، للتخفيف من معاناتهم الإنسانية.

وأكد أن بلاده ستظل داعما للسلام، مطالبا بحل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقا لمبدأ حل الدولتين.

وكانت جهود الوساطة المشتركة التي قامت بها دولة مصر وقطر والولايات المتحدة، نجحت في التوصل إلى اتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، حيث سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.