النائب محمد أبو النصر: نجاح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ يعكس قوة الدور المصري في إنهاء حرب غزة

أشاد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بنجاح الجهود المصرية والقيادة السياسية الحكيمة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام، الذي جرى توقيعه بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة، ووقف نزيف الدم الفلسطيني، وتهيئة الأجواء أمام مسار سياسي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد أبو النصر، في بيان له اليوم، أن هذا النجاح يعكس المكانة الإقليمية والدولية الكبيرة للدولة المصرية، والدور المحوري الذي تضطلع به بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي لم تدخر مصر جهدًا منذ اندلاع الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلا وبذلته من أجل التهدئة، وحماية المدنيين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر كانت ولا تزال في مقدمة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، حيث قادت تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة، وتواصلت مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، إلى جانب فتح معبر رفح بشكل مستمر لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، واستقبال الجرحى والمصابين وتقديم الرعاية الصحية لهم، في مشهد إنساني يعكس ثوابت الدولة المصرية تجاه أشقائها الفلسطينيين.

وشدد أبو النصر، على أن ما قدمته مصر من مساعدات إنسانية، سواء الغذائية أو الطبية أو الإغاثية، يؤكد أن الدعم المصري لغزة لم يكن شعارات، بل مواقف عملية على الأرض، تعبر عن ضمير الأمة العربية ودور مصر التاريخي في دعم قضاياها العادلة.

واختتم أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام يمثل بارقة أمل حقيقية للشعب الفلسطيني، وخطوة مهمة نحو إنهاء معاناته، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، ودعم الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.