قال الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي إن العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده، والسياسات الحكومية أدّت إلى تزايد الاحتجاجات.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، الجمعة، عن خاتمي في بيانه عن الاحتجاجات التي تشهدها إيران.

وشدّد السياسي الإصلاحي خاتمي على ضرورة تحديد الأخطاء السياسية وتصحيحها.

وأشار إلى أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ودعم الولايات المتحدة للاحتجاجات "لا تترك مجالا للشك في وجود مؤامرة كبيرة ومخطط لها" ضد إيران.

وقال خاتمي إن "العودة إلى فهم الجمهورية الذي جرى نسيانه، وإلى فهم إسلامي يقبل بالجمهورية، ستكون الطريق الأقل كلفة والأكثر فائدة للخروج من الوضع الراهن".

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ أواخر ديسمبر الماضي، بزعم قيام إيران بقمع احتجاجات مواطنيها على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ومساء الأربعاء، أفادت هيئة البث العبرية الرسمية بوجود تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الولايات المتحدة ستشن هجوما على إيران "خلال الأيام المقبلة"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب تحسبا لهجوم إيراني انتقامي.

وكشفت تصريحات مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين عن تطلع واشنطن وتل أبيب إلى سقوط النظام في طهران الحاكم منذ العام 1979.