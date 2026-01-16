استشهاد طفل برصاص الاحتلال في بلدة المغير شرق رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل (14 عاما)، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شرق رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال القرية من منطقة الخلايل واندلعت مواجهات في منطقة، أطلقت خلالها الرصاص الحي بكثافة صوب المواطنين ما أدى إلى استشهاد الطفل محمد سعد سامي نعسان ( 14 عاما) إثر إصابته بالرصاص في الظهر والصدر، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين أثناء خروجهم من مسجد المغير الغربي عقب أداء صلاة الجمعة، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يامن راغب نعسان .

ويشن المستوطنون بحماية قوات الاحتلال هجمة شرسة على القرية.

ومنذ ساعات الصباح الأولى اقتحم رعاة قطعان المستعمرين منطقة الخلايل جنوب القرية، وأطلقوا النار في محيطها، في اعتداء متكرر استهدف الأهالي وممتلكاتهم، تزامنا مع استفزاز واعتداء مباشر من أحد الرعاة على عائلة أبو همام في منطقة ذاتها.