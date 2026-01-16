المرشح الرئاسي المعارض في أوغندا بوبي واين ينتقد العملية الانتخابية

صرح المرشح الرئاسي المعارض في أوغندا بوبي واين، أنه لم يتمكن من مغادرة منزله، وإنه تم خطف مندوبي الفرز في حملته الانتخابية بالمناطق الريفية قبل بدء التصويت في انتخابات الرئاسة، ما يقوض جهوده لمنع حدوث مخالفات انتخابية، مثل ملء صناديق الاقتراع بأصوات المنافس.

ويأمل واين في إنهاء حكم الرئيس يوري موسيفيني المستمر منذ 4 عقود خلال الانتخابات، التي شهدت انتشار قوات الجيش وتشديد التواجد الأمني خارج منزله بالقرب من العاصمة كامبالا.

وكتب الموسيقي، الذي تحول إلى السياسة عبر منصة إكس، أمس الخميس أنه تم القبض على مسئول بارز من حزبه كان مسئولا عن المنطقة الغربية، مضيفا أنه كان هناك "ملء مكثف لصناديق الاقتراع في كل مكان".

وحث واين أنصاره على "حماية التصويت" عن طريق توثيق الشهادات للمخالفات المزعومة في مراكز الاقتراع، فضلا عن نشر مندوبين رسميين لمتابعة التصويت لتحسين فرصه في الفوز.

ويواجه الرئيس يوري موسيفيني (81 عاما) سبعة مرشحين آخرين بينهم روبرت كياجولاني، الموسيقي الذي تحول للسياسة ويعرف باسم بوبي واين، ويدعو للتغيير السياسي.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في هذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، والتي يسكنها قرابة 45 مليون نسمة، 6ر21 مليون ناخب.

وقد قضى موسيفيني ثالث أطول فترة حكم لأي زعيم إفريقي، ويسعى لتمديد حكمه إلى عقد خامس. وأصبحت سلطة الرئيس المسن تعتمد بشكل متزايد على الجيش الذي يقوده ابنه موهوزي كاينيروجابا.