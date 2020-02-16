لافروف يؤكد لحمدوك دعم روسيا مفاوضات السلام السودانية في جوبا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لرئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أن التقدم المحرز في مفاوضات السلام السودانية في جوبا، خطوة مهمة وإيجابية تجد دعم الحكومة الروسية، معربا عن سعادته بهدوء الأحوال في دارفور.

وذكر مجلس الوزراء السوداني ، في بيان اليوم الأحد أن حمدوك ولافروف، بحثا خلال لقائهما على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ للأمن، في ألمانيا، الأوضاع الإقليمية في المنطقة، وتم التأكيد على أهمية استقرار السودان، الذي من شأنه دعم الاستقرار الإقليمي، خاصة وأن للسودان مبادرات إيجابية في دعم جهود السلام بالدول المجاورة.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع بالسودان والأولويات التي تعمل الحكومة الانتقالية على تحقيقها في الفترة القادمة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيزها.

وأعرب حمدوك عن شكره لوزير الخارجية الروسي، على حرص بلاده على تطوير العلاقات بين البلدين واهتمامها بتحقيق السلام والاستقرار بالسودان.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، إن اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين ستُعقد في مارس القادم، مشيدا بمداولات لجنة التشاور السياسي التي انعقدت مؤخرا بالخرطوم.