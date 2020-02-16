 الإمارات وإثيوبيا تبحثان تعزيز العلاقات التنموية والاقتصادية - بوابة الشروق
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الإمارات وإثيوبيا تبحثان تعزيز العلاقات التنموية والاقتصادية

أ ش أ
نشر فى : الأحد 16 فبراير 2020 - 5:47 م | آخر تحديث : الأحد 16 فبراير 2020 - 5:47 م

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مجالات التعاون وفرص تعزيزها بمختلف القطاعات التنموية والاقتصادية والاستثمارية؛ لخدمة مصالحهما المشتركة.
وأعرب الجانبان ــ خلال لقائهما بأبوظبي، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم /الأحد/ - عن ارتياحهما إلى ما وصلت إليه العلاقات الثنائية من تقدم وتطور، مؤكدين حرصهما المشترك على تدعيمها وتوسيعها.
كما تم خلال المباحثات تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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