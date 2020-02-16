برلماني نمساوي: وضع اللاجئين فى الجزر اليونانية حرج للغاية ويجب تكثيف تأمين الحدود

أكد هيربرت كيكل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية، ثالث أكبر الاحزاب النمساوية - اليوم أن الوضع في الجزر اليونانية حرج للغاية بعدما اكتظت مخيمات اللاجئين بالكامل، ما يمثل تهديداً لكل دول أوروبا ويحمل مخاطر أمنية واسعة.

وقال كيكل – الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية فى الحكومة السابقة فى البلاد – فى تصريح له اليوم الاحد إن احتمالية نشوب الصراعات فى معسكرات اللاجئين هائلة والتزايد المتصاعد للأعداد ينذر بموجات جديدة من تصاعد مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وتساءل كيكل عن مدى جاهزية الحكومة النمساوية لاحتمالات وشيكة بأن يشق هؤلاء الأشخاص طريقهم إلى النمسا، معتبراً أن جهود تأمين الحدود غير كافية ولا تجعل الاوضاع المحيطة بالسكان فى الداخل آمنة.

ودعا كيكل الحكومة إلى الاستعداد الجيد لنشوب أزمة لاجئين جديدة، لافتاً إلى أن هذا الامر يتطلب تقييما واسعاً وسريعاً للموقف فى الجزر اليونانية ومدى تطور الازمة.