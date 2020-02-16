 روسيا تجدد تمسّكها بالتسوية السلمية في ليبيا - بوابة الشروق
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روسيا تجدد تمسّكها بالتسوية السلمية في ليبيا


نشر فى : الأحد 16 فبراير 2020 - 6:46 م | آخر تحديث : الأحد 16 فبراير 2020 - 6:46 م

أعرب نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي يوري شفيتكين، عن تمسك روسيا بالتسوية السلمية للأزمة الليبية، والالتزام بمبادئ التفاوض الليبي.

وأضاف: "تعتبر بلادنا من المؤيدين للحل السياسي لتسوية الأزمة في تلك المنطقة، وطبعا نحن لا ننتهك بأي شكل من الأشكال المبادئ التي تحققت في عملية التفاوض. حتما لا يزال من الضروري مواصلة العمل في هذا المجال. نحن نشجب جميع الذين ينتهزون هذه الفرصة، ويحاولون توريد وتوفير الأسلحة والذخيرة"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الاخباري.

وذكّر شفيتكين بأن روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، كانا أول من طالبوا بالتسوية السلمية في ليبيا، وأن الاجتماع الأول بين قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس وزراء حكومة الوفاق فايز السراج تم في موسكو، ما يؤكد أن روسيا ملتزمة بالتسوية السلمية في ليبيا.

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