1000 شخص على متن سفينة سياحية راسية في كمبوديا يخضعون لفحوصات كورونا

ذكر مسئول، اليوم الأحد، أنه يتعين أن يخضع حوالي 1000 شخص مازالوا على متن سفينة سياحية رست في كمبوديا لفحوصات إضافية لفيروس كورونا قبل السماح لهم بالنزول من السفينة.

يأتي ذلك بعد أن أظهرت الفحوصات إصابة راكب غادر السفينة بالفيروس في وقت لاحق في ماليزيا.

وقالت السلطات الصحية الماليزية، أمس السبت، إن راكبا أمريكيا على متن السفينة السياحية أصيب بفيروس "سارس-كوف2"، بينما ذكرت شركة "هولاند أمريكا" المالكة للسفينة السياحية ووزارة الصحة الكمبودية أنهما يرغبان في إجراء اختبارات أخرى لتأكيد النتائج.

وقال خيانج فياروم، أحد المتحدثين باسم الحكومة الإقليمية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لم يغادر أحد السفينة هذا الصباح. يجب إجراء فحوص لدرجات الحرارة مرة أخرى قبل المغادرة".

وذكرت شركة "هولاند أمريكا" أن 236 راكبا وطاقما مكونا من 747 مازالوا على متن السفينة، بعد أن نزل منها أكثر من 1200 شخص أمس الأول الجمعة وأمس السبت.