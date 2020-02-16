 مسئولة دولية: الجهود التى تبذل لوقف تدفق الاسلحة الى ليبيا غير فعالة على الاطلاق - بوابة الشروق
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مسئولة دولية: الجهود التى تبذل لوقف تدفق الاسلحة الى ليبيا غير فعالة على الاطلاق

علم ليبيا
علم ليبيا
أ ش أ
نشر فى : الأحد 16 فبراير 2020 - 8:49 م | آخر تحديث : الأحد 16 فبراير 2020 - 8:49 م

أكدت نائبة الممثل الخاص للسكرتير العام للامم المتحدة بشأن الازمة الليبية، ستيفانى وليامز، اليوم أن الجهود التي تبذل من أجل وقف تدفق الاسلحة إلى ليبيا أصبحت غير فعالة على الاطلاق .

وأضافت المسئولة الدولية - في كلمة القتها خلال مؤتمر ميونيخ للامن - أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج بات أقرب إلى الانهيار.

وتابعت في كلمتها - التي أوردت قناة / روسيا اليوم / فى نشرتها بالانجليزية مقتطفات منها - تقول " الحظر الذي فرضه مجلس الامن الدولى لوقف تدفق الاسلحة إلى الاطراف المتحاربة فى ليبيا أصبحت مجرد " نكتة " على حد وصفها.

وطالبت المسئولة الدولية بضرورة اعتماد مبدأ الشفافية ومحاسبة الاطراف الدولية المتورطة فى النزاع الليبي، محذرة من ان الاوضاع الاقتصادية في ليبيا تتدهور بشكل مستمر.

وكان وزراء خارجية الدول المشاركة فى اعمال مؤتمر ميونيخ حول الامن قد شاركوا فى اجتماع حول ليبيا على هامش المؤتمر.

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