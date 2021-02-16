نيوزيلندا تنتقد أستراليا بسبب امرأة وطفلين محتجزين في تركيا

انتقدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن أستراليا لرفضها قبول المسؤولية عن احتجاز امرأة وطفلين صغيرين على الحدود التركية.

وكانت وزارة الدفاع الوطني التركية قالت أن المرأة /26 عاما/ هي "إرهابية" من تنظيم داعش تم القبض عليها "وهي تحاول دخول بلادنا بشكل غير قانوني من سورية"، بحسب بيان الحكومة على تويتر.

وقالت أردرن في بيان اليوم الثلاثاء إن المرأة تحمل الجنسية النيوزيلندية الأسترالية المزدوجة وأنها كانت معروفة لدى سلطات البلدين "لبعض الوقت".

وأثارت السلطات في نيوزيلندا مخاوف مع نظيرتها في أستراليا بشأن الدولة التي يجب أن تتحمل المسؤولية إذا عادت المرأة أو تم احتجازها.

ومع ذلك، أسقطت الحكومة الأسترالية منذ ذلك الحين الجنسية الاسترالية عن المرأة.

وقالت أردرن إن المرأة لم تعش في نيوزيلندا منذ أن كانت في السادسة من عمرها ولديها أسرة في أستراليا وغادرت إلى سورية قادمة من أستراليا بجواز سفرها الأسترالي.

وأضافت: "أي شخص يتمتع بعقلية عادلة يعتبر هذه المرأة أسترالية وهذا رأيي أيضا. نعتقد أن أستراليا قد تخلت عن مسؤولياتها فيما يتعلق بهذه المرأة وقد أوضحت هذه النقطة شخصيا لرئيس الوزراء موريسون ".

وقالت أردرن إن نيوزيلندا كانت على اتصال بالسلطات التركية بعد الاعتقال.