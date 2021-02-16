علق الفنان محمد منير، على تصدر فيديو أغنية «علي صوتك بالغنا» الذي تشاركه فيه الفنانة ليلى علوي، مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «عشان ليلى علوي فنانة حلوة وجميلة».

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الاثنين، في تعليقه على الطريقة المختلفة لتناول أغانيه لفكرة الحب: «بلاش يا لميس السؤال ده، لأني كل يوم بتنقل من قلب لقلب علشان كده خايف على الأجيال الجديدة من حب لأنهم بيطلقوا بسرعة»، مازحًا: «أي بنت مطلقة أنا جاهز للجواز».

وقال إنه ولا يوجد عمل واحد طرح له إلا وكان يحبه، مضيفًا أنه لا يقوم بأي عمل إلا من خلال الحب.