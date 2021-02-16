وثيقة استخباراتية هولندية تحذر من دور أردوغان في التطرف الداخلي

أفادت صحيفة "إن أو إس" الهولندية يوم الاثنين، أن وثيقة استخبارات هولندية مسربة كشفت عن وجود صلة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصعود الجهاديين داخل هولندا.

وفي تقرير لا يزال سريًا، يقيّم المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن بهولندا أن أهداف أردوغان المتمثلة في "الأسلمة" في تركيا يتم نشرها في المجتمع التركي في هولندا من خلال الجمعيات التركية الهولندية.

ووفقًا للوثيقة المكونة من 30 صفحة، تتمتع المنظمات السلفية التركية "بعلاقات قوية" مع المنظمات التركية في هولندا، ولا سيما مع المنظمات الشبابية التركية الهولندية. تتفاعل هذه المجموعات بدورها مع الدعاة السلفيين وتتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يُزعم أنهم يمجدون الجهاديين ويتبادلون الرسائل المعادية للغرب.

وفي أحد أجزاء الوثيقة التي تحمل عنوان "استراتيجية أسلمة أردوغان: كيف يستفيد السلفيون"، ورد أن الرئيس التركي وفر مساحة للسلفيين في تركيا حيث عزز سلطته السياسية بمرور الوقت.

وفي أحد أجزاء الوثيقة التي تحمل عنوان "استراتيجية أسلمة أردوغان: كيف يستفيد السلفيون"، ورد أن الرئيس التركي وفر مساحة للسلفيين في تركيا حيث عزز سلطته السياسية بمرور الوقت.

وتسلط الوثيقة الضوء على وجه التحديد على علاقة تركيا بجماعات معينة بما في ذلك هيئة تحرير الشام في سوريا ويزعم أن أردوغان "وفر مجالًا" للحركات الإسلامية المسلحة الأخرى بما في ذلك جبهة المغيرين الإسلاميين الشرقيين، وفقا لما نقله موقع"أحوال" المختص بالشؤون التركية.

كما ناقش محللو التقرير العلاقة بين مواقف أردوغان وهجوم ترام أوتريخت عام 2019. وزعموا أن أردوغان استخدم حجة إطلاق النار على كرايستشيرش في نيوزيلندا من قبل شخص أبيض متعصب عنيف في وقت سابق من ذلك العام والخطاب العام المعادي للغرب للعب دورًا في تحريض جوكمن تانيش على شن الهجوم.

أثار الملف المسرب جدلاً بسبب محتواه منذ أن تم الإبلاغ عنه لأول مرة. على سبيل المثال، لاحظت المجلة الهولندية "إتش بي دي تيخد" أن المحللين داخل وخارج المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن اختلفوا حول مدى قوة العلاقة بين خطاب أردوغان وهجوم أوتريخت.

كما هاجم متين كابلان، أحد الدعاة من مساعدي تانيش باعتباره قوة متطرفة، أردوغان ووصفه بـ "الكلب الأمريكي". تم تصنيف جبهة المغيرين الإسلاميين الشرقيين نفسها كمجموعة إرهابية في تركيا والولايات المتحدة.

في تعليق لمجلة "إتش بي دي تيخد"، وصف المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن بهولندا التقرير بأنه "غير ناضج من الناحية التحليلية" مما يعني أنه ليس منتجًا استخباراتيًا نهائيًا للحكومة. وداخل التقرير، يلاحظ أيضًا أن أحد الأهداف هو العمل مع البلديات المحلية لمنع التطرف بين الأتراك الهولنديين، وليس استهدافهم كمجموعة.

ومع ذلك، أثار التقرير بعض ردود الفعل المبكرة في هولندا حيث طلب السياسيون الهولنديون تفسيراً للتقرير.

وحذر النائب عن الحزب الاشتراكي، رونالد فان راك، من أن على الجميع انتظار تقرير نهائي قبل أن يصل إلى أي استنتاجات. وقال توناهان كوزو، النائب عن حزب دينك الهولندي الموالي لحزب العدالة والتنمية، إنه من السابق لأوانه الرد.

وأعلنت النائبة المستقلة، فيمكي ميريل فان كوتين، على تويتر أنها ستقدم 35 سؤالاً للحكومة تتعلق بالوثيقة.

ذهب زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز، إلى أبعد مدى باتهامه رئيس الوزراء من يمين الوسط، مارك روته، بخنق تقرير المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن. كما قام بتعليق صورة لوجه أردوغان منقسمًا بين العلم التركي والعلم الأسود لتنظيم داعش.

وقال فيلدرز يوم الاثنين في إشارة إلى حزب الشعب الحاكم من أجل الحرية والديمقراطية "أردوغان إسلامي يحرض على الكراهية والإرهاب هنا في هولندا أيضًا. لقد كنت أقول هذا منذ أكثر من 15 عامًا ودائمًا ما تم تجاهل كلامي من قبل الحزب الحاكم".

ولم تعلق حكومة روته بعد على تقرير المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن.