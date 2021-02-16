منطقة اليورو تعلق آمال التعافي الاقتصادي على سرعة التطعيم

قال المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني، يوم الإثنين، إن اقتصادات منطقة اليورو البالغ عددها 19 اقتصادا تعلق آمالها على التطعيم السريع ضد فيروس كورونا للمساعدة في التعافي، بينما تتطلع إلى خفض استراتيجيات الدعم للشركات المتعثرة.

وقال جنتيلوني عقب مؤتمر عبر الفيديو مع وزراء الاقتصاد والمالية لمنطقة اليورو إن التطعيمات الناجحة بالإضافة إلى كونها أولوية للصحة العامة، فإنها "أمر حاسم للتعافي الاقتصادي".

وأضاف: "ما يحدث للاقتصاد يعتمد على قراراتنا"، مشيرا إلى أهمية استخدام خطة التحفيز للاتحاد الأوروبي البالغ قيمتها 750 مليار يورو (910 مليارات دولار) بشكل حكيم.

وقال رئيس مجموعة اليورو، وزير المالية الأيرلندي باسكال دونوهو، الذي تحدث بجانب جنتيلوني إن تدابير دعم الدولة يجب أن تظل سارية طالما لزم الأمر.

ومع ذلك، قال المسؤولان إن منطقة اليورو ستناقش في الأشهر المقبلة كيف ومتى يتم التخلص التدريجي من التدابير الشاملة التي تمنع إفلاس الشركات والتركيز بدلا من ذلك على التدابير المستهدفة للشركات القابلة للبقاء.

وأوضح دونوهو أن ذلك سيتم بحرص "لأننا لا نتحدث عن مفاهيم مجردة ولكن نتحدث عن وظائف وأرواح".