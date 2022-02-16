ضبط 100 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 100 طربة حشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية

، لهما معلومات جنائية، مقيمان بالإسكندرية) تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بتقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزتهما (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.