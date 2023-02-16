ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر ولاية هطاي جنوبي تركيا مساء اليوم الخميس.​​​​​​​



وذكر بيان صادر عن رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، أن زلزالا بقوة 5.1 درجات مركزه البحر الأبيض المتوسط وقع قبالة سواحل منطقة آرسوز بولاية هطاي، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.



وأضاف أن مركز الزلزال يبعد 6 كيلومترات عن آرسوز، وبعمق 9.26 كيلو مترات.



وفي تصريح للأناضول، قال والي هطاي رحمي دوغان، إنهم لم يتلقوا أي بلاغات سلبية عن وقوع أضرار في المباني.



وأضاف أن الفرق المختصة تواصل عمليات المسح الميداني في المنطقة.



وكان زلزالان قد ضربا المنطقة الحدودية التركية السورية يوم الاثنين الماضي، وخلفا قرابة 42 ألف قتيل ودمارا شديدا.