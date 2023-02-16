الجيش الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا ويفجر منزل عائلة ناشط في الضفة الغربية

قالت مصادر فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل، اليوم الخميس، 24 فلسطينيا، وفجر منزل عائلة ناشط قتل قبل 4 أشهر في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر، أن قوات الجيش شنت حملة اعتقالات واسعة في كل من الخليل، وجنين، وأريحا، ورام الله، وطولكرم، وبيت لحم في الضفة الغربية، وتضمنت اقتحام منازل سكنية وتفتيشها.

وأوضحت، أن تلك القوات اقتحمت مدينة جنين ومخيمها واعتقلت ناشطا، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بينها وبين مسلحين فلسطينيين من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف الجانبين.

وقالت سرايا القدس، كتيبة جنين، في بيان لها، إن: "مجاهدينا تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين بصليات من الرصاص، وتفجير عبوات ناسفة ضد آليات الاحتلال في مداخل المخيم".

وفجرت قوات إسرائيلية منزل عائلة الناشط محمد الجعبري في الخليل، بعد أن فرضت إغلاقا في محيطه، وأجبرت عدة عائلات على إخلاء منازلها وأخرجت أفرادها.

وذكرت مصادر محلية، أن المنزل المستهدف عبارة عن مبنى سكني مكون من 4 طوابق، تبلغ مساحته 800 متر مربع، وتقع شقة الناشط القتيل فيه في الطابق الرابع، فيما يأوي المبنى 6 عائلات "50 فردا".

وكان الناشط الجعبري، استشهد برصاص إسرائيلي في 29 أكتوبر الماضي قرب مستوطنة كريات أربع في الخليل بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار أدت إلى قتل مستوطن.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن تفجير المنزل تم بموجب قرار قضائي صدر قبل أيام، وتم تبليغ العائلة بالموعد قبل ساعات من اقتحام المنزل.