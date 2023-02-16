اشتية يدعو ألمانيا والاتحاد الأوروبي لحماية حل الدولتين والبناء على مبادرة السلام العربية

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ألمانيا والاتحاد الأوروبي للعب دور أكبر وجاد وفعّال من أجل حماية حل الدولتين في وجه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، وقيام إسرائيل بمحو حدود عام 1967 والاستمرار في سياسة الضم.

وأكد اشتية -خلال لقائه، اليوم الخميس، وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية الألمانية، عضو البرلمان نيلز أنين، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة- "الحاجة للبناء على مبادرة السلام العربية من أجل ملء الفراغ السياسي وحماية حل الدولتين".

وقال "نواجه تهديدا وجوديا من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية من خلال إجراءاتها، بالإضافة الى الهجمة الشرسة على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، ورفع القيود عن التوسع الاستيطاني، وتصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية المتطرفة فيما يتعلق بتسليح المستوطنين والذي يشكّل دعوة صريحة لمزيد من القتل بحق أبناء شعبنا".

وثمن اشتية الدعم الألماني المستمر لفلسطين على صعيد العديد من القطاعات، والدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

من جانبه، أكد أنين موقف ألمانيا الثابت بالحفاظ على حل الدولتين، واستمرار الحوار السياسي بين ألمانيا وفلسطين، واستمرار الدعم الألماني لفلسطين على صعيد التنمية والاقتصاد.