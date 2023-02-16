اتحاد الكرة: هناك مقترحان لإنهاء أزمة الأندية بالدوري

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كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن تقدمه ببعض المقترحات على مجلس إدارة الجبلاية للخروج من أزمة ضغط المباريات على جميع فرق الدوري الممتاز.

وقال رئيس لجنة المسابقات في تصريحات إذاعية اليوم الخميس:" سأتقدم بمقترح لاتحاد الكرة، وهو تقليص عدد أندية الدوري لإنهاء أزمة تلاحم المباريات

وأضاف:" الهدف تقليص الأندية لتكون 16 ناديا أقصى عدد، الطبيعي في الدوري المصري 14 ناديا فقط".

وأكمل:" إذا تم رفض المقترح الأول، سأعرض على اتحاد الكرة المقترح الثاني الذي عرضته على الأندية وتم رفضه في الموسم الماضي، وهو إقامة الدوري بنظام الدور الواحد".

وأتم:" الأندية تطالب بجدول نفس مواصفات الدوريات الأوروبية، ثم يطالبون بتأجيل مباريات الدوري وهذا أمر لا يعقل".