وزير الخارجية التركي: نرغب في أن يصبح حلف الناتو أقوى

قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه ناقش اليوم مع السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) "ينس ستولتنبرج" بعض القضايا الإقليمية وخاصة الوضع الحالي في أوكرانيا وأيضا انضمام كل من فنلندا والسويد للحلف.

وأضاف أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الخميس مع الأمين العام لحلف شمال الأطلس (ناتو) ينس ستولتنبرج، في أنقرة ونقله تليفزيون "تي آر تي وورلد" التركي، أنه من الممكن التعامل مع عملية انضمام فنلندا للحلف بشكل مختلف عن عملية انضمام السويد، مشيرا إلى أن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" سيتناول هذا الأمر أيضا خلال اجتماعه مع ستولتنبرج.

وأشار أوغلو إلى أن تركيا ليس لها أجندات خفية بشأن هذا الأمر يجب الاستماع إلى مخاوف تركيا في الحلف.. مؤكدا أن كلا من فنلندا والسويد قامتا بالفعل باتخاذ خطوات من أجل الانضمام لحلف الناتو، إلا أن التزامات السويد لم يتم الإيفاء بها بشكل كامل.

وتابع أوغلو قائلا إن السويد اتخذت خطوات من أجل جعل تشريعاتها أكثر صرامة، كما أجروا بعض التغييرات الدستورية من أجل مواجهة تمويل الإرهاب وعمليات تهريب البشر والدعاية الإرهابية.. إلا أن حزب العمال الكردستاني لايزال نشطا في السويد.

وقال أوغلو إنه بالنسبة لفنلندا فليس هناك أي مخاوف جادة، إلا أنه يجب أن تتخذ السويد خطوات ملموسة من أجل تهدئة مخاوف بلاده كما أن وزير الخارجية السويدي قام بزيارة تركيا والبرلمان وأجرى محادثات هناك مع عدد من الساسة.

وأعرب أوغلو عن رغبة بلاده في أن يصبح حلف الناتو أقوى، مشيرا إلى أنه سيتم الاستمرار في دعم الحلف وأنشطته في المنطقة.

وحول زيارة وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" لتركيا، قال أوغلو إن هذه الزيارة كانت مقررة قبيل وقوع الزلزال، حيث أنه أجرى اجتماعا في 18 يناير الماضي بالعاصمة الأمريكية (واشنطن) مع بلينكن والذي قال فيه إنه سيقوم قبل أو بعد مؤتمر ميونخ للأمن بزيارة تركيا.

وأضاف أوغلو أن بلينكن قال إنه سيزور تركيا بعد مؤتمر ميونخ للأمن والتي ستكون فيما يبدو يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أنه سيلتقي به يوم الإثنين المقبل في العاصمة التركية (أنقرة) حيث سيعرب خلال هذا اللقاء عن شكر بلاده لدعم الولايات المتحدة الأمريكية عقب الزلزال وبعض القضايا الأخرى مثل العلاقات الثنائية وانضمام السويد وفنلندا وغيرها.