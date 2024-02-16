المستشار الألماني والرئيس الأوكراني يوقعان اتفاقية أمنية ثنائية بين برلين وكييف

وقع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتفاقية أمنية ثنائية بين بلديهما في برلين اليوم الجمعة.

وقال شولتس على منصة إكس اليوم إن التوقيع على الاتفاقية يمثل "خطوة تاريخية" مشيرا إلى أن ألمانيا "ستواصل دعم أوكرانيا ضد الحرب العدوانية الروسية".

وتهدف الاتفاقية إلى تجاوز الفترة التي تنضم فيها أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) حيث لا توجد مؤشرات تلوح في الأفق حتى الآن حول انضمام الجمهورية السوفيتية السابقة إلى الحلف الأطلسي.

ويعتزم زيلينسكي التوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس في المساء حيث سيبرم اتفاقا مماثلا مع فرنسا.

كانت بريطانيا أول دولة توقع اتفاقية أمنية مع أوكرانيا. كان زيلينسكي وصل إلى العاصمة الألمانية برلين قبل ظهر اليوم، واستقبله المستشار الألماني شولتس في ديوان المستشارية.

ومن المنتظر أن يجري زيلينسكي محادثة مع نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير. ومن المنتظر أن يشارك زيلينسكي في مؤتمر ميونخ للأمن غدا السبت.

تجدر الإشارة إلى أن الافتتاح الرسمي للنسخة الستين من أهم مؤتمر للساسة والخبراء في مجال السياسة الأمنية على مستوى العالم سيتم ظهر اليوم.

ويستغرق المؤتمر ثلاثة أيام بمشاركة نحو زعيم 50 دولة من كل أنحاء العالم، وستتركز أعمال المؤتمر هذا العام على الصراع في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط.