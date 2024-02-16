توقعات بأن يحسم حزب الشعب الباكستاني المرشح لرئيس وزراء السند اليوم

من المرجح أن يضع حزب "الشعب الباكستاني" اللمسات الأخيرة، لاسم رئيس وزراء إقليم" السند" اليوم.

ووفقا للتفاصيل، من المرجح أن تتخذ القيادة العليا لحزب "الشعب الباكستاني"، التي وصلت إلى كراتشي، قادمة من إسلام آباد، بعد إجراء محادثات سياسية لتشكيل حكومة "في الوسط"، قرارا نهائيا بشأن المرشح لمنصب رئيس وزراء إقليم السند اليوم، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم.

وسيضع الرئيس السابق للبلاد ، آصف علي زرداري ورئيس حزب "الشعب الباكستاني"، بيلاوال بوتو زرداري، وفريال تالبور، العضوة السابقة في الجمعية الوطنية الباكستانية، اللمسات الأخيرة لاسم رئيس وزراء إقليم "السند".

وتقول مصادر، لم يتم تسميتها، إن مراد علي شاه، هو المنافس الأقوى لاستعادة منصب رئيس وزراء إقليم السند. جدير بالذكر أن حزب "الشعب الباكستاني" فاز بـ84 مقعدا في الجمعية الوطنية لإقليم السند، ويمكن أن يفوز بمنصب رئيس وزراء الإقليم، بدون دعم من أي حزب آخر.