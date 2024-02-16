تعهدت ألمانيا بتزويد أوكرانيا بحزمة أسلحة إضافية قيمتها حوالي 1.1 مليار يورو لدعمها في مواجهة الحرب التي تشنها عليها روسيا منذ ما يقرب من عامين.

ومن بين ما تتضمنه هذه الحزمة تسليم 36 دبابة أو مدفعا هاوتزر مدرعا من المخزون الصناعي، بالإضافة إلى 120000 طلقة للمدفعية، ونظامي دفاع جوي إضافيين بالإضافة إلى صواريخ من نوع تي-إيريس.



جاء ذلك وفقا لما أعلنه المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال ظهور مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين اليوم الجمعة.

وقال شولتس، إن إبرام الاتفاقية الأمنية بين ألمانيا وأوكرانيا يعتبر بمثابة اتخاذ خطوة تاريخية جديدة، مشيرا إلى أن هناك احتمالا ألا تحظى أهمية الوثيقة بالتقدير الذي تستحقه، وذكر أن الوثيقة تنص على أن ألمانيا ستواصل دعمها لأوكرانيا المستقلة في الدفاع عن نفسها في مواجهة الحرب الروسية وأردف بالإنجليزية "طالما كان هذا ضروريا".

وتابع أنه سيتم بالإضافة إلى ذلك دعم الشريك الأوكراني في "بناء قوات مسلحة حديثة ومحصنة لردع أي هجوم مستقبلي".

واستطرد شولتس: "المهم هو أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لم يحقق أيا من أهدافه" لافتا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية استطاعت في المقابل أن تحرر أكثر من نصف المناطق التي احتلتها قوات روسيا، وقال إن "صمود الناس في أوكرانيا جدير بالإعجاب".

وقال إن العلاقات بين ألمانيا وأوكرانيا وصلت إلى "مستوى جديد تماما" في العامين الماضيين، وصرح بأن ألمانيا خصصت نحو 7.1 مليار يورو للدعم العسكري لأوكرانيا في العام الحالي و6 مليارات يورو كتعهدات للسنوات اللاحقة.

وذكر أن ألمانيا قدمت مساعدات وموارد مالية وتعهدات بقيمة مجموعها حوالي 28 مليار يورو لدعم أوكرانيا عسكريا، وصرح أن ألمانيا تُعْتَبَر بالتالي ثاني أكبر داعم عسكري لأوكرانيا.