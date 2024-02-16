الرئيس الألماني لنظيره الأوكراني: يمكنكم الاعتماد علينا

وعد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، بمواصلة بلاده تقديم الدعم لأوكرانيا التي تخوض حربا مع روسيا منذ نحو عامين.

ونقلت متحدثة عن شتاينماير قوله لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في القصر الرئاسي "بيلفو" في برلين اليوم الجمعة: "يمكنكم الاعتماد علينا".

وأشار شتاينماير، من بين أمور أخرى، إلى الاتفاقية الأمنية الثنائية طويلة الأمد التي وقعها المستشار أولاف شولتس وزيلينسكي في ديوان المستشارية في وقت سابق من اليوم.

وفي مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أعرب الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن شكره للسياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، قائلا: "أعتقد أن هذه الاتفاقية هي أثمن وأقوى ما لدينا حتى الآن".

وتهدف الاتفاقية إلى تجاوز الفترة التي تنضم فيها أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) حيث لا توجد مؤشرات تلوح في الأفق حتى الآن حول انضمام الجمهورية السوفيتية السابقة إلى الحلف الأطلسي.

ويعتزم زيلينسكي التوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس في المساء حيث سيبرم اتفاقا مماثلا مع فرنسا.

كانت بريطانيا أول دولة توقع اتفاقية أمنية مع أوكرانيا.