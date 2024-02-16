نصر الله: نملك قدرة صاروخية هائلة ودقيقة تمتد من كريات شمونة إلى إيلات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الجمعة، إن "المقاومة في لبنان تملك من القدرة الصاروخية الهائلة والدقيقة التي تمتد من كريات شمونة إلى إيلات".

وأشار نصر الله في خطاب بثه التلفزيون إلى أنّ المقاومة "في قلب معركة حقيقية على جبهة تمتد أكثر من 100 كيلومتر.. وارتقاء شهداء من المقاومة جزء من المعركة القائمة"، وفق قناة "الميادين".

واعتبر أنّ "تضحيات حركات المقاومة لا تنطلق من حالة انفعالية أو رد فعل مؤقت، بل من الوعي والمعرفة بالأهداف".

وأضاف أنه على "الأمريكيين والصهاينة، أن يعرفوا أنهم في فلسطين، أمام شعب لن يتراجع مهما بلغت التضحيات".

وقال: "ثمن دماء المدنيين سيكون دماءً وليس مواقع وآليات وأجهزة تجسس إسرائيلية".

وتابع: "هدف العدو الإسرائيلي من قتل المدنيين، الضغط على المقاومة لتتوقف، لأن كل الضغوط منذ 7 أكتوبر، كان هدفها وقف جبهة الجنوب"، مؤكداً أنّ المقاومة لا تتحمل موضوع المس بالمدنيين "ويجب أن يفهم العدو أنه ذهب في هذا الأمر بعيداً".

وأوضح نصر الله، أنّ "الجواب على المجزرة، يجب أن يكون مواصلة وتصعيد العمل في الجبهة"، ذاكرا أنّ استهداف مستوطنة "كريات شمونة" بعشرات صواريخ الكاتيوشا وعدد من صواريخ "الفلق"، "هو ردٌ أولي"، على ما جرى في النبطية والصوانة.

يأتي حديث نصر الله في ظل المحاولات الدولية لمنع تمدد الحرب في غزة إلى لبنان، حيث تعلو المخاوف من انفجار الوضع إثر التصعيد المستمر. ودخل حزب الله اللبناني على خط الصراع بين إسرائيل وحركة حماس. ويتبادل الحزب مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الهجمات بشكل يومي على مدار الأشهر الماضية، عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل.