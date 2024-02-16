زعماء العالم يتوافدون على مدينة ميونخ الألمانية لحضور مؤتمر سنوي للأمن

يفتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في وقت لاحق، اليوم الجمعة، وبشكل رسمي مؤتمر ميونخ الـ 60 للأمن ، والذي من المتوقع أن يشهد حضور حوالي 50 من قادة العالم هذا العام.

يشار إلى أن الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر الأمني هي الصراعات المستمرة في أوكرانيا وقطاع غزة.

ومن المتوقع أن تلقي نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس كلمة في يوم افتتاح المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام. ومن المتوقع أيضا أن يتحدث المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت.

وسيحضر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من السلطة الفلسطينية والسعودية وقطر ومصر والأردن.

ومن القضايا الرئيسية التي من المتوقع أن تتم مناقشتها على هامش المؤتمر نتيجة انتخابات الخامس من نوفمبر في الولايات المتحدة وماذا سيحدث إذا أعيد انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يخيم ظل ترامب على المؤتمر الأمني بعد التصريحات التي أدلى بها الأسبوع الماضي والتي ألقت بظلال من الشك على الإلتزامات الأمنية الأمريكية.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي لمؤيديه إنه "سيشجع" روسيا على "فعل ما تريد" لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي لا تنفق ما يكفي على الدفاع.

ولم توجه دعوات لمسؤولين روس أو إيرانيين لحضور مؤتمر ميونخ الأمني هذا العام.