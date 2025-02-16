حصلت الممثلة ميكي ماديسون على جائزة أفضل ممثلة عن دورها بفيلم "أنورا - Anora"، وذلك بحفل توزيع جوائز البافتا في نسخته الـ78، والتي تقيمها الأكاديمية البريطانية للأفلام لفنون الفيلم والتلفزيون، في دار الأوبرا الملكية البريطانية.

وتنافس على الجائزة كلا من كارلا صوفيا جاسكون عن فيلم "إيميليا بيريز - Emilia Pérez"، وماريان جان باتيست عن فيلم "حقائق صعبة - Hard Truths"، وسيرشا رونان عن فيلم "التخطي - The Outrun"، وديمي مور عن فيلم "المادة - The Substance"، وسينثيا إيريفو عن فيلم "شريرة - Wicked".

وجاء أكثر الأفلام ترشحا للجوائز فيلم "المجمع المغلق - Conclave"، والذي ترشح لـ12 جائزة، وتلاه فيلم "إيميليا بيريز - Emilia Pérez"، والذي ترشح لـ11 جائزة، ثم فيلم "الوحشي - The Brutalist"، والذي ترشح لـ9 جوائز، في مختلف الفئات، من بين أفضل فيلم، وسيناريو، وتصوير، ومونتاج، وإخراج، وصوت، إلى جانب جوائز التمثيل.