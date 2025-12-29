قناة الإخبارية السورية: صوت انفجار المزة بدمشق ناجم عن تدريبات عسكرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• بعد سماع دوي انفجار مجهول بمحيط منطقة المزة بدمشق





أفادت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، الاثنين، بأن صوت الانفجار الذي سُمع في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، ناجم عن "تدريبات عسكرية".

وقالت القناة: "صوت الانفجار الذي سمع في محيط منطقة المزة بدمشق ناجم عن تدريبات عسكرية".

وفي وقت سابق الاثنين، أشارت القناة إلى "سماع دوي انفجار مجهول بمحيط منطقة المزة بدمشق"، دون مزيد من التفاصيل.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع، جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة، في 8 ديسمبر 2024 بنظام بشار الأسد الذي استمر 24 سنة في الحكم.